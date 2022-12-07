"Вітаю Португалію. Поки 11 гравців співали гімн, усі об'єктиви були спрямовані на тебе. Як шкода, що я не змогла насолодитися найкращим гравцем світу протягом 90 хвилин. Фанати не переставали вигукувати твоє ім'я.

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Я сподіваюся, що Бог і твій дорогий друг Фернанду (Сантуш – примітка.) продовжать йти пліч-о-пліч і змусять нас шаленіти ще хоча б один раз", – написала Джорджина на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду не потрапив у стартовий склад на матч 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії (6:1). Форвард з'явився на полі лише на 74 хвилині.

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