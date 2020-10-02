Наставник немецкой сборной Йоахим Лёв обнародовал заявку на октябрьские матчи национальной команды, в том числе и против сборной Украины.

В предварительную заявку попали 30 игроков, сообщает официальный твиттер сборной.

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Большинство из них будут готовиться к товарищескому поединку против Турции 7 октября. Позже к команде присоединятся Нойер, Зюле, Киммих, Горецка, Гнабри, Клостерманн, Хальстенберг и Кроос. Они получат шанс сыграть в Лиге наций против сборной Украины (10 октября) и команды Швейцарии (13 октября).

К слову, дебютировать за Бундестим могут хавбек Боруссии Д Махмуд Дауд и полузащитник Боруссии М Йонас Хофманн.