Главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к поединкам Лиги наций УЕФА против сборных Швейцарии и Украины.

Наставник "Фурии рохи" вызвал в сборную 25 игроков, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

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В национальную команду впервые вызван хавбек Леванте Хосе Кампанья. Также после перерыва в сборную вернулись Дани Себальос (Арсенал) и Серхио Каналес (Бетис). Также новый шанс дебютировать за Испанию получил Адама Траоре, который не смог сыграть в предыдущих матчах из-за коронавируса.

Вратари: Де Хеа, Кепа, Симон

Защитники: Гайя, Регилон, Пау Торрес, Диего Льоренте, Рамос, Эрик Гарсия, Хесус Навас, Карвахаль

Полузащитники: Бускетс, Родри, Руис, Микель Мерино, Каналес, Кампанья, Себальос, Ансу Фати, Ферран Торрес

Нападающие: Жерар Морено, Оярсабаль, Родриго, Адама Траоре, Ольмо

К слову, сборная Испании 10 октября сыграет против швейцарцев дома, а 13 октября встретится с командой Украины на НСК Олимпийский.