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Лэмпард: Руководство Челси поддерживает решение оставить Кепу в запасе

06:30 96 Читати українською
Лэмпард: Руководство Челси поддерживает решение оставить Кепу в запасе
Лэмпард и Кепа / Reuters

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард рассказал о поддержке со стороны руководства лондонцев относительно голкипера команды Кепы Аррисабалаги.

"Мне пришлось принимать решение во всей ситуации с вратарями. Но окончательно я еще ничего не определил. Кепе нужно только тренироваться и показывать свое отношение к работе, тогда ситуация может измениться.

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Мы на одной волне с клубом и руководством. Мы все хотим лучшего. Мне платят за то, чтобы я принимал решение", – приводит слова Лэмпарда ESPN.

Напомним, Кепа оставался на замене в течение последних трех матчей Челси. Испанец провел 31 матч за лондонцев в текущем сезоне, пропустив 43 гола.

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Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага Челси Челси Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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