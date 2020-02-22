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Лемпард: Керівництво Челсі підтримує рішення залишити Кепу в запасі

06:30 466 Читать на русском
Лемпард: Керівництво Челсі підтримує рішення залишити Кепу в запасі
Лемпард та Кепа / Reuters

Головний тренер Челсі Френк Лемпард розповів про підтримку з боку керівництва лондонців стосовно голкіпера команди Кепи Аррісабалаги.

"Мені довелося приймати рішення у всій ситуації з воротарями. Але остаточно я ще нічого не визначив. Кепі потрібно тільки тренуватися і показувати своє ставлення до роботи, тоді ситуація може змінитися.

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Ми на одній хвилі з клубом і керівництвом. Ми всі хочемо найкращого. Мені платять за те, щоб я приймав рішення", – наводить слова Лемпарда ESPN.

Нагадаємо, Кепа залишався на заміні протягом останніх трьох матчів Челсі. Іспанець провів 31 матч за лондонців в поточному сезоні, пропустивши 43 голи.

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Теги
Кепа Аррісабалага Кепа Аррісабалага Челсі Челсі Англія Френк Лемпард Френк Лемпард
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