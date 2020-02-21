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Пресс-конференцию Моуринью прервали крики фанатов Тоттенхэма – португалец артистично подыграл

18:05 86 Читати українською
Пресс-конференцию Моуринью прервали крики фанатов Тоттенхэма – португалец артистично подыграл
Жозе Моуринью / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью в очередной раз продемонстрировал, почему пресс-конференции с его участием особенные.

 

Во время пресс-конференции в зале стало слышно крики фанатов Тоттенхэма, что никак не смутило Жозе Моуринью.

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Португалец сначала начал поднимать кулак, а потом говорить: "Вперед", пытаясь подыграть болельщикам.

Отметим, что уже завтра, 22 февраля, Тоттенхэм встретится с Челси в центральном матче 27-го тура АПЛ. Начало игры в 14:30.

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