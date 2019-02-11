Лэмпард прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Челси вместо Сарри

Бывший полузащитник Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что пока не думает о возможности стать главным тренером "аристократов".

"Подобное не случается с Челси слишком часто, но когда это происходит, то все в шоке. Однако давайте не забывать, что они играли против мощного Манчестер Сити.

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Я уважаю Челси и уважаю их нынешнего тренера. Я работаю в Дерби и работаю очень добросовестно. Сейчас я думаю только об игре с Ипсвичем в среду.

Надеюсь вскоре увидеть Челси, который вернет свою форму и будет одерживать позитивные результаты", – цитирует Лэмпарда AS.

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После 30-и сыгранных матчей Дерби набрал 50 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.