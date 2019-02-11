toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Лэмпард прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Челси вместо Сарри

11 февраля 21:28 169 Читати українською
Лэмпард прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Челси вместо Сарри
Фрэнк Лэмпард / фото из соцсетей

Бывший полузащитник Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что пока не думает о возможности стать главным тренером "аристократов".

"Подобное не случается с Челси слишком часто, но когда это происходит, то все в шоке. Однако давайте не забывать, что они играли против мощного Манчестер Сити.

Абрамович может уволить Сарри, Дзола станет исполняющим обязанности, – СМИ

Я уважаю Челси и уважаю их нынешнего тренера. Я работаю в Дерби и работаю очень добросовестно. Сейчас я думаю только об игре с Ипсвичем в среду.

Надеюсь вскоре увидеть Челси, который вернет свою форму и будет одерживать позитивные результаты", – цитирует Лэмпарда AS.

Зінченко та Манчестер Сіті розірвали Челсі, чорний лютий для Барселони, скандальне дербі Мадрида: підсумки євровікенду

После 30-и сыгранных матчей Дерби набрал 50 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Манчестер Сити - Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
44
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук