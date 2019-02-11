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Абрамович может уволить Сарри, Дзола станет исполняющим обязанности, – СМИ

11 февраля 14:25 417 Читати українською
Абрамович может уволить Сарри, Дзола станет исполняющим обязанности, – СМИ

Будущее Маурицио Сарри на посту главного тренера лондонского Челси выглядит туманным после сокрушительного поражения от Манчестер Сити (0:6) в 26-м туре английской Премьер-лиги.

Владелец "синих" Роман Абрамович вскоре примет решение относительно Сарри, сообщает Sport Mediaset.

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Если итальянского специалиста уволят, то исполняющим обязанности тренера до конца сезона станет помощник и соотечественник Сарри Джанфранко Дзола. А до лета Челси будет заниматься поисками топ-тренера, который начнет работу с командой в новом сезоне.

Напомним, что Маурицио Сарри возглавил лондонцев перед стартом нынешнего сезона. В данный момент Челси идет 6-м в турнирной таблице АПЛ. К слову, Дзола в качестве игрока провел 7 сезонов в составе "синих".

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Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
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Главное Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Манчестер Сити - Челси Джанфранко Дзола Роман Абрамович
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