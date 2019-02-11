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Лемпард прокоментував чутки про те, що він може очолити Челсі замість Саррі

11 лютого 21:26 669 Читать на русском
Лемпард прокоментував чутки про те, що він може очолити Челсі замість Саррі
Френк Лемпард / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Челсі Френк Лемпард заявив, що наразі не думає про можливість стати головним тренером "аристократів".

"Подібне не трапляється з Челсі надто часто, але коли це стається, то всі шоковані. Однак давайте не забувати, що вони грали проти потужного Манчестер Сіті.

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Я поважаю Челсі і поважаю їхнього нинішнього тренера. Я працюю в Дербі і працюю дуже сумлінно. Зараз я думаю тільки про гру з Іпсвічем в середу.

Сподіваюся невдовзі побачити Челсі, який поверне свою форму та буде здобувати позитивні результати", – цитує Лемпарда AS.

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Після 30-и зіграних матчів Дербі набрав 50 очок та посідає 7-е місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу.

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Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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Англія Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Манчестер Сіті - Челсі Френк Лемпард Френк Лемпард
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