Лемпард прокоментував чутки про те, що він може очолити Челсі замість Саррі

Колишній півзахисник Челсі Френк Лемпард заявив, що наразі не думає про можливість стати головним тренером "аристократів".

"Подібне не трапляється з Челсі надто часто, але коли це стається, то всі шоковані. Однак давайте не забувати, що вони грали проти потужного Манчестер Сіті.

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Я поважаю Челсі і поважаю їхнього нинішнього тренера. Я працюю в Дербі і працюю дуже сумлінно. Зараз я думаю тільки про гру з Іпсвічем в середу.

Сподіваюся невдовзі побачити Челсі, який поверне свою форму та буде здобувати позитивні результати", – цитує Лемпарда AS.

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Після 30-и зіграних матчів Дербі набрав 50 очок та посідає 7-е місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу.