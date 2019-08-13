Лэмпард поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля

Главный тренер Челси рассказал о состоянии своей команды накануне игры за первый евротрофей сезона.

"Надо быть максимально готовыми. Наш клуб очень хочет этот трофей. Я его еще не завоевывал, поэтому надо постараться это сделать, отдать все силы ради победы.

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Встреча со столь мощным клубом как Ливерпуль обещает стать тем самым финалом, где напряжение бьет через край. В финалах, бывает, и проигрываешь, это тяжелые матчи, но чего делать никак нельзя, так это проигрывать в финале из-за неподготовленности, отсутствия страсти или желания сделать все ради победы в поединке такого калибра.

Это будет мой первый официальный европейский матч в статусе тренера Челси. Каждый футболист должен осознавать значение этой игры для клуба и то, что мы обязаны отдать на поле все силы, потому что там будет трудно.

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Нас ждет серьезное испытание, но мы не имеем права уйти с газона с мыслями "О, а мы могли сделать еще и это", "Мы потеряли эту возможность" или "Мы были не до конца готовы к игре". Нельзя будет искать себе оправданий", – сказал Лэмпард в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, матч между Ливерпулем и Челси состоится 14 августа в Стамбуле, начало в 22:00 по киевскому времени.