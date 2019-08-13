Лемпард поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА проти Ліверпуля

Головний тренер Челсі розповів про стан своєї команди напередодні гри за перший євротрофей сезону.

"Треба бути максимально готовими. Наш клуб дуже хоче цей трофей. Я його ще не завойовував, тому треба постаратися це зробити, віддати всі сили заради перемоги.

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Зустріч з настільки потужним клубом як Ліверпуль обіцяє стати тим самим фіналом, де напруга б'є через край. У фіналах, буває, і програєш, це важкі матчі, але чого робити ніяк не можна, так це програвати у фіналі через непідготовленість, відсутність пристрасті або бажання зробити все заради перемоги в поєдинку такого калібру.

Це буде мій перший офіційний європейський матч в статусі тренера Челсі. Кожен футболіст повинен усвідомлювати значення цієї гри для клубу і те, що ми зобов'язані віддати на полі всі сили, бо там буде важко.

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Нас чекає серйозне випробування, але ми не маємо права піти з газону з думками "О, а ми ж могли зробити ще й це", "Ми втратили цю можливість" або "Ми були не до кінця готовими до гри". Не можна буде шукати собі виправдань", – сказав Лемпард в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Челсі відбудеться 14 серпня у Стамбулі, початок о 22:00 за київським часом.