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Лэмпард жестко ответил на заявления Моуринью – португалец раскритиковал тренера Челси после провала в матче с МЮ

13:05 194 Читати українською
Лэмпард жестко ответил на заявления Моуринью – португалец раскритиковал тренера Челси после провала в матче с МЮ
Лэмпард и Моуринью времен совместной работы в Челси / Reuters

Новому наставнику "аристократов" не понравились слова своего бывшего босса.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс

"Ему не понравилась игра Маунта? Он так и сказал? Серьезно? Вау. Что ж, я не могу выпускать на поле игроков прямо из лазарета, несмотря на то, опытные они или нет.

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Те, кто играли сегодня, позволили нам владеть инициативой в течение 45-60 минут матча. Очевидно, что мы делали индивидуальные ошибки, ведь соперник забил четыре гола, нанеся пять ударов. Это суровая реальность.

Меня не должны волновать слова других людей – экспертов или кого-либо еще. Говорить – это их работа. Этот состав – то, с чем мы должны работать, и я верю в него.

Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счете 2:1 или 3:1 – как, наверное, и должно было быть, если бы мы были более точными и если бы удача была на нашей стороне, то матч сложился бы совсем иначе", – цитирует Лэмпарда Goal.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед - Челси Челси Челси Жозе Моуринью Жозе Моуринью Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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