Лэмпард жестко ответил на заявления Моуринью – португалец раскритиковал тренера Челси после провала в матче с МЮ

Новому наставнику "аристократов" не понравились слова своего бывшего босса.

"Ему не понравилась игра Маунта? Он так и сказал? Серьезно? Вау. Что ж, я не могу выпускать на поле игроков прямо из лазарета, несмотря на то, опытные они или нет.

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Те, кто играли сегодня, позволили нам владеть инициативой в течение 45-60 минут матча. Очевидно, что мы делали индивидуальные ошибки, ведь соперник забил четыре гола, нанеся пять ударов. Это суровая реальность.

Меня не должны волновать слова других людей – экспертов или кого-либо еще. Говорить – это их работа. Этот состав – то, с чем мы должны работать, и я верю в него.

Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счете 2:1 или 3:1 – как, наверное, и должно было быть, если бы мы были более точными и если бы удача была на нашей стороне, то матч сложился бы совсем иначе", – цитирует Лэмпарда Goal.

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