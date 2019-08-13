Ливерпуль – Челси: Клопп заявил, что не слишком интересовался матчами за Суперкубок УЕФА

Главный тренер "красных" рассказал о своем отношении к первому евротрофею в сезоне.

"Суперкубок не был тем турниром, за которым я когда-то наблюдал с упорством, поскольку я до этого участвовал в финалах Лиги чемпионов или Лиги Европы.

"У Челси новый тренер и уже нет Азара", – Клопп оценил лондонцев перед матчем за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА – это знак качества. Если ты в нем не участвуешь, это означает, что ты не выиграл свой финал. В этом году все иначе, поэтому я с интересом жду встречи. Это топ-матч, и Стамбул (место проведения игры за Суперкубок УЕФА – прим.) – замечательный город", – заявил Клопп в комментарии официальному сайту УЕФА.

Алиссон пропустит матч против Челси за Суперкубок УЕФА

Напомним, противостояние за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси состоится 14 августа в 22:00 по киевскому времени.