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Ливерпуль – Челси: Клопп заявил, что не слишком интересовался матчами за Суперкубок УЕФА

11:15 98 Читати українською
Ливерпуль – Челси: Клопп заявил, что не слишком интересовался матчами за Суперкубок УЕФА
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер "красных" рассказал о своем отношении к первому евротрофею в сезоне.

 

"Суперкубок не был тем турниром, за которым я когда-то наблюдал с упорством, поскольку я до этого участвовал в финалах Лиги чемпионов или Лиги Европы.

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Суперкубок УЕФА – это знак качества. Если ты в нем не участвуешь, это означает, что ты не выиграл свой финал. В этом году все иначе, поэтому я с интересом жду встречи. Это топ-матч, и Стамбул (место проведения игры за Суперкубок УЕФА – прим.) – замечательный город", – заявил Клопп в комментарии официальному сайту УЕФА.

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Напомним, противостояние за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси состоится 14 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Суперкубок УЕФА Ливерпуль - Челси
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