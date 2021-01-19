"Лестер находится в чемпионской гонке, безусловно. Посмотрите, как они играют, на их результаты, на их место в турнирной таблице. В прошлом сезоне мы смогли финишировать выше них и для нас это было важным достижением, учитывая, что мы говорим о команде с прекрасными игроками и очень хорошим тренером.

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Лестер – претендент на титул. Но нам пока не стоит думать о чемпионской гонке и свою роль в ней. Если мы обыграем соперника, то сможем оказаться выше в таблице, где и хотим быть. Пока в борьбе за чемпионство ничего не решено", – цитирует Лэмпарда SkySports.

Перед очным поединком Челси расположился на 7-й строчке таблицы АПЛ, Лестер – третий.

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