На фоне неудачных результатов "пенсионеров" (2 победы в последних 8 матчах) появляется все больше слухов об уходе Фрэнка Лэмпарда из лондонского клуба. Более того, "аристократы" уже нашли замену действующему тренеру на разные случаи.

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Как утверждает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter, в случае внезапного увольнения Лэмпарда команду возглавит самый эффективный тренер Челси Авраам Грант и будет работать до лета. Уже по окончании сезона обязанности наставника предложат экс-тренеру ПСЖ Томасу Тухелю.

К слову, также среди претендентов на тренерский мостик лондонцев называют Юлиана Нагельсманна (РБ Лейпциг), Брендана Роджерса (Лестер), Ральфа Хазенхюттля (Саутгемптон), Массимилиано Аллегри (без работы с лета 2019-го) и даже Андрея Шевченко.

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