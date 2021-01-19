"Лестер перебуває у чемпіонській гонці, безумовно. Подивіться, як вони грають, на їхні результати, на їхнє місце в турнірній таблиці. У минулому сезоні ми змогли фінішувати вище за них і для нас це було важливим досягненням, враховуючи, що ми говоримо про команду з чудовими гравцями і дуже хорошим тренером.

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Лестер – претендент на титул. Але нам поки не варто думати про чемпіонські перегони і свою роль в них. Якщо ми обіграємо суперника, то зможемо опинитися вище в таблиці, де і хочемо бути. Поки що в боротьбі за чемпіонство нічого не вирішено", – цитує Лемпарда SkySports.

Перед очним двобоєм Челсі розташувався на 7-й сходинці таблиці АПЛ, Лестер – третій.

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