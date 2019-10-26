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Лэмпард хочет видеть в Челси звезду Серии А – скауты "синих" уже были на матче Лиги Европы

17:26 44 Читати українською
Лэмпард хочет видеть в Челси звезду Серии А – скауты "синих" уже были на матче Лиги Европы
Сергей Милинкович-Савич / Corriere dello Sport

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард хочет видеть в команде сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Наставник "синих" отправил скаутов на матч Лиги Европы Селтик – Лацио (2:1), который состоялся в четверг в Глазго. Именно 24-летний лидер римских "орлов" может стать первой покупкой Челси следующим летом, когда у лондонского клуба завершится срок запрета на трансферы, информирует Daily Mail.

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Отметим, что в этом сезоне Милинкович-Савич провел 8 матчей в Серии А и забил 1 гол. По оценке известного портала Transfermarkt, его стоимость составляет 65 млн евро.

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