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Виллиан надеется продлить контракт с Челси

13:10 29 Читати українською
Виллиан надеется продлить контракт с Челси
Виллиан / Reuters

Вингер лондонского Челси Виллиан поделился своими планами относительно продолжения карьеры.

"Думаю, я еще могу "позажигать" в Европе и показать свою ценность. Я очень счастлив в Челси.

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Конечно, мой контракт подходит к своему завершению, в конце сезона его срок истечет. Я всем доволен в Челси и планирую остаться здесь", – приводит слова Виллиана Sun.

К слову, в текущем сезоне экс-звезда Шахтера провел за Челси 11 матчей во всех турнирах и смог отличиться двумя голами.

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