Виллиан надеется продлить контракт с Челси

Лига Европы — 25 окт 746
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"Яремчук врятував честь бельгійців". Новий контракт, компліменти тренера та захоплення ЗМІ після топ-матчу українця
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Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи против Эстонии и СербииСборная Украины — 25 окт 1220
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Олександрія перевершила учасника ЛЧ, топ українця – французькі ЗМІ про єдиний наш клуб, що приємно здивував у єврокубкахЛига Европы — 25 окт 539
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Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікендуМир — 25 окт 830
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Гвардиола назвал срок реабилитации Зинченко – украинец был прооперированАнглия — 25 окт 1101