"Повсюду что-то случается, если вы просматриваете социальные сети. Я не делаю этого. Я не дурак и принимаю трудности, связанные с управлением топ-клубом, но я выполняю только свою работу. Для меня слухи не имеют значения.

Шевченко неожиданно оказался среди фаворитов на замену Лэмпарду, а Челси выбрал курс

Связь с фанатами, которая у меня есть, и та поддержка, что я получаю от них, замечательны. Когда я становился тренером, то понимал, что изменения возможны, ведь есть вещи, которые невозможно контролировать. Я даю свой максимум и продолжу в том же духе до тех пор, пока буду возглавлять этот клуб. Разговоры не влияют на моё самочувствие. Где бы я ни работал, я буду отдавать все силы", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

К слову, Челси переживает полосу неудач. В последних пяти матчах лондонцы набрали лишь 4 очка из 15 возможных, потерпев три поражения. Такие результаты подвинули команду на восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Маліновський їде в нефартовий Мілан, друга битва МЮ з Ліверпулем, Реал і Барса в гонитві за Атлетіко: топ-матчі вікенду