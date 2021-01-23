"Всюди щось трапляється, якщо ви переглядаєте соціальні мережі. Я не роблю цього. Я не дурень і приймаю труднощі, пов'язані з управлінням топ-клубом, але я виконую тільки свою роботу. Для мене чутки не мають значення.

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Зв'язок з фанатами, який у мене є, і та підтримка, що я отримую від них, чудові. Коли я ставав тренером, то розумів, що зміни можливі, адже є речі, які неможливо контролювати. Я роблю свій максимум і продовжу в тому ж дусі доти, поки буду очолювати цей клуб. Розмови не впливають на моє самопочуття. Де б я не працював, я буду віддавати усі сили", – цитує Лемпарда Sky Sports.

До слова, Челсі переживає смугу невдач. У останніх п'яти матчах лондонці набрали лише 4 очки з 15 можливих, зазнавши трьох поразок. Такі результати посунули команду на восьме місце в турнірній таблиці АПЛ.

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