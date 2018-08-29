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Ляказетт хочет покинуть Арсенал

10:21 85 Читати українською
Ляказетт хочет покинуть Арсенал
Александр Ляказетт / Фото ФК Арсенал

Нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт может сменить клуб еще до конца трансферного окна.

27-летний французский форвард размышляет над изменением клуба, сообщает Le10sport.com.

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Ляказетт уже начал рассматривать возможность перехода в другой клуб до закрытия летнего трансферного окна, которое состоится 31 августа.

К таким мыслям француза привела неуверенность относительно того, входит ли он в планы нового главного тренера команды Унаи Эмери.

Маловероятно, что Арсенал согласиться отпустить 27-летнего форварда этим летом, поскольку трансферное окно в Англии уже закрыто и лондонцы просто не смогут приобрести замену для Ляказетта.

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Теги
Англия Унаи Эмери Унаи Эмери Александр Ляказетт Александр Ляказетт Арсенал Арсенал
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