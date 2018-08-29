Ляказетт хочет покинуть Арсенал

Нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт может сменить клуб еще до конца трансферного окна.
27-летний французский форвард размышляет над изменением клуба, сообщает Le10sport.com.
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Ляказетт уже начал рассматривать возможность перехода в другой клуб до закрытия летнего трансферного окна, которое состоится 31 августа.
К таким мыслям француза привела неуверенность относительно того, входит ли он в планы нового главного тренера команды Унаи Эмери.
Маловероятно, что Арсенал согласиться отпустить 27-летнего форварда этим летом, поскольку трансферное окно в Англии уже закрыто и лондонцы просто не смогут приобрести замену для Ляказетта.
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