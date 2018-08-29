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Ляказетт хоче покинути Арсенал

10:21 852 Читать на русском
Ляказетт хоче покинути Арсенал
Александр Ляказетт / Фото ФК Арсенал

Нападник лондонського Арсенала Александр Ляказетт може змінити клуб ще до кінця трансферного вікна.

27-річний французький форвард роздумує над зміною клубу, повідомляє Le10sport.com.

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Ляказетт вже почав розглядати можливість переходу в інший клуб до закриття літнього трансферного вікна, яке відбудеться 31 серпня.

До таких думок француза привела невпевненість щодо того, чи він входить в плани нового головного тренера команди Унаї Емері.

Малоймовірно, що Арсенал погодитися відпустити 27-річного форварда цього літа, оскільки трансферне вікно в Англії вже закрито, і лондонці просто не зможуть придбати заміну для Ляказетта.

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Теги
Англія Унаї Емері Унаї Емері Александр Ляказетт Александр Ляказетт Арсенал Арсенал
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