Ляказетт хоче покинути Арсенал

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Трансфер екс-форварда Мілана Ньянга в Динамо на межі зриву
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Динамо потрапить у перший кошик під час жеребкування Ліги ЄвропиЛіга Європи — 12:12 1131
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Ярмоленко у матчі Вімблдон – Вест Хем: відео усіх дій українця і дуже неоднозначна реакція фанатівАнглія — 11:08 6237
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"Сольний концерт": Лунін похвалився, як феєрить у Леганесі з першого ж дня, і попрощався з РеаломІспанія — 09:57 2608
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Чи відправить Суркіс Хацкевича у відставку після вильоту Динамо з Ліги чемпіонів – головні причиниУкраїна — 09:06 6329
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