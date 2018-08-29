Яя Туре прошел медосмотр в лондонском клубе, – Селюк

Бывший полузащитник Манчестер Сити Яя Туре близок к подписанию соглашения с новым клубом.

"Яя Туре прошел медосмотр в Лондоне. Он близок к подписанию нового контракта.

Это не Вест Хэм, 100%. Яя – чемпион, последнее место не для него", – написал агент игрока Дмитрий Селюк в твиттере.

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Ранее в СМИ была информация, что на ивуарийца претендуют Вест Хэм Кристал Пэлас, а также французский Марсель.

Напомним, после завершения прошлого сезона Туре покинул Манчестер Сити, где провел восемь лет, перебравшись с каталонской Барселоны в 2010 году. С "горожанами" 35-летний Туре трижды выигрывал кубок АПЛ.

Toure @YayaToure has passed a medical in London. Yaya is close to signing a new contract. — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 28 серпня 2018 р.

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