Яя Туре прошел медосмотр в лондонском клубе, – Селюк

Бывший полузащитник Манчестер Сити Яя Туре близок к подписанию соглашения с новым клубом.
"Яя Туре прошел медосмотр в Лондоне. Он близок к подписанию нового контракта.
Это не Вест Хэм, 100%. Яя – чемпион, последнее место не для него", – написал агент игрока Дмитрий Селюк в твиттере.
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Ранее в СМИ была информация, что на ивуарийца претендуют Вест Хэм Кристал Пэлас, а также французский Марсель.
Напомним, после завершения прошлого сезона Туре покинул Манчестер Сити, где провел восемь лет, перебравшись с каталонской Барселоны в 2010 году. С "горожанами" 35-летний Туре трижды выигрывал кубок АПЛ.
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