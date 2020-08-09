Матвиенко снова заинтересовал Арсенал – аналитики лондонцев на заказ Артеты оценили украинца в матче с Вольфсбургом

Лондонцы пытались подписать 24-летнего украинца еще прошлой зимой, но тогда сделку закрыть не удалось, а известный агент Олег Смалийчук обвинил в срыве трансфера генерального директора Шахтера Сергея Палкина. Функционеры обменялись обвинениями в СМИ, а в Арсенале оказался Пабло Мари.

Матвиенко вернулся к тренировкам с Шахтером

Испанский центрбэк так и не сумел доказать свою состоятельность быть конкурентным на Эмирейтс, поэтому "канониры" снова ищут усиление в проблемную зону. По сообщению британских СМИ, Арсенал вернулся к кандидатуре Матвиенко. Аналитики английского клуба просматривали игру украинца в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга. Правда, Николай в том поединке действовал на левом фланге обороны, но делал это настолько эффективно, что оказался в символической сборной недели.

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В приглашении Матвиенко в Арсенал заинтересован лично главный тренер команды Микель Артета. Испанский специалист обратил внимание на игрока Шахтера еще во время своей работы ассистентом Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Теперь же коуч формирует в Лондоне команду под себя и очень хочет видить Матвиенко частью нового проекта. Еще одним претендентом, которого рассматривает Арсенал, является Габриэл изс французского Лилля. Вариант, когда англичане подпишут обоих этих исполнителей практически исключен.

Добавим, что в прошлом чемпионате Украины Матвиенко помог Шахтеру завоевать золотые медали, сыграв 26 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также украинец провел все шесть матчей в групповом этапе Лиги чемпионов и четыре поединка в плей-офф Лиги Европы.

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