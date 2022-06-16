Правый защитник Абердина станет игроком "красных", утверждает The Times . Английский клуб уже договорился с шотландцами относительно трансфера.

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Сумма перехода составит 4 миллиона фунтов стерлингов, еще 2,5 млн Абердин может получить в виде бонусов, связанных с выступлениями Рамзи на Энфилде. В скором времени он должен пройти медицинское обследование и подписать пятилетний контракт.

Скорее всего, подписание 18-летнего защитника станет последним летним трансфером команды Юргена Клоппа. Искать хавбека коллектив планирует уже в следующем году. Ранее состоялись переходы Дарвина Нуньеса и Фабио Карвалью из Бенфики и Фулхэма соответственно.

Отметим, Келвин Рамзи в сезоне 2021/22 провел 33 поединка за Абердин, в которых забил один мяч и отдал девять результативных передач.

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