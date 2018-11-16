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Арсенал и Ливерпуль сделали запрос по Дембеле – Барселона не собирается отпускать француза

17:03 57 Читати українською
Арсенал и Ливерпуль сделали запрос по Дембеле – Барселона не собирается отпускать француза
Усман Дембеле / соцсети

Вингер Барселоны Усман Дембеле уже зимой может продолжить карьеру в АПЛ. "блаугранас" несмотря нарушения французом режима не собираются его отпускать.

Арсенал и Ливерпуль ведут борьбу за вингера Барселоны Усмана Дембеле. По информации Mirror, оба клуба уже сделали запрос по француза.

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Барселона размышляет над вариантом отпустить проблемного француза за нарушения им спортивного режима.

Но генеральный менеджер "блаугранас" Пеп Сегура успел заявить, что клуб не отпустит игрока.

"Нет никаких проблем с Дембеле. Он очень молод и никогда не прилагал такие усилия, как сейчас для адаптации в Барселоне", – сказал Сегура Cadena SER.

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