"Ливерпуль вынужден разбрасываться деньгами", – Клопп прокомментировал изменения на трансферном рынке

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал существенное увеличение трансферной стоимости футболистов и их зарплаты.

"Когда я был в Германии, у Баварии была сумма денег, что-то вроде ста миллионов евро. На сегодняшнем рынке за такие деньги можно купить одного центрального защитника. Так что этой суммы сегодня хватит лишь на одного игрока, и не хватит даже на зарплату!

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Рынок изменился намного больше, чем я ожидал. Но я поддержу то, что я сказал тогда. Возможно, во время перевода смысл потерялся, но я имел в виду: "Если мы достигнем отметки, когда футбол будет только про деньги, а не про футбол, тогда я уйду". И я до сих пор так считаю.

Ливерпуль – амбициозный клуб, и если мы не будем тратить столько же, сколько другие, мы не сможем с ними бороться. Все разбрасываются деньгами, так что мы тоже вынуждены это делать", – цитирует Клоппа ZDF.

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