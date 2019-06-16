"Все легенды, которых вы любите, напивались до чертиков и курили, как бешеные". Правила жизни Юргена Клоппа

Сегодня, 16 июня, наставник Ливерпуля Юрген Кллопп празднует свой 52-й день рождения. "Футбол 24" собрал главные фразы триумфатора Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Я вырос в Шварцвальде, где проживало 1500 человек. Когда я уехал, их осталось 1499.

У меня был талант для уровня областной лиги и мышление для Бундеслиги – поэтому из меня получился игрок Второй бундеслиги.

Мой футбол – очень эмоциональный, очень быстрый, очень сильный, не скучный, не как шахматы. Конечно, с тактикой, но с тактикой и с большим сердцем. Тактические аспекты очень важны, вы не можете выигрывать без них, но эмоции делают разницу. Жизнь в нашей игре, вот что важно.

Я немного горжусь своей первой красной карточкой в качестве тренера. Я подошел к резервному арбитру и сказал: "Сколько ошибок здесь разрешено? Если 15, то осталась еще одна".

Нынешние футболисты – самые ответственные за всю историю футбола. Все легенды, которых вы любите, напивались до чертиков и курили, как бешеные.

Когда я играл в Майнце, за клуб болело 800 человек. Если бы мы все умерли там на поле, никто бы этого не заметил. Но мы любили клуб, несмотря ни на что.

Я очень часто показываю своим игрокам фотографии, как "Барса" празднует голы. Я не использую видео, чтобы копировать стиль игры "Барсы", а показываю, как они празднуют 5868-й гол – как будто они забили впервые. Так вы должны чувствовать футбол – до самой смерти.

Мы будем ждать его, как жена ждет своего мужа из тюрьмы. (Об очередной травме Хуммельса)

Однажды во время предсезонки я повез игроков "Майнца" на озеро в Швеции, где не было даже электричества. Мы ехали туда на пять дней без запасов пищи. Мы должны были добывать пищу сами. Игроки ловили рыбу. Я хотел показать ребятам, что они могут все. А мой помощник думал, что я идиот.

Мы стоим перед величайшим испытанием, какое только есть в футболе: сыграть против итальянской команды, которой нужна только ничья. (перед игрой с "Ювентусом" в ЛЧ)

Однажды в перерыве (после неудачного тайма – прим.) я сказал своим игрокам: "Если мы уже оказались здесь, мы на самом деле могли бы немного поиграть в футбол".

Фаны должны узнавать нас не только по желто-черной форме. Даже если мы играем в красном, каждый на стадионе должен думать: "Ого, так играть может только "Боруссия".

Тот, кто говорит, что у моей команды проблемы с мотивацией, страдает от болезни Альцгеймера.

Вы можете говорить о духе, или можете жить им.

Да, это правда. Я перенес пересадку волос. И думаю, что результат очень классный, не так ли?

У меня есть две старшие сестры – одна старше меня на 5 лет, другая – на 7. Мой отец хотел сына и продолжил бы пытаться, если бы я родился девочкой. Я начал оправдывать ожидания с самого рождения.

Когда я ушел из школы, директор сказал:

Я надеюсь, что ты сможешь сделать что-то в футболе. Потому что если тебе это не удастся, у меня не лучшие мысли о твоем будущем.

Тики-така – это не мой спорт. Я не хочу выигрывать с 80% владения мячом. Извините, но мне этого не достаточно. Футбол с борьбой, не беззаботный футбол – это то, что мне нравится. То, что мы в немецком языке называем "английским" – дождливый день, тяжелое поле, 5:5, все грязные и расходятся по домам, после чего не могут играть несколько недель.

Мы находимся посреди хаоса и иногда знаем, что делаем, а иногда – нет.

Венгеру нравится контролировать мяч, перепасовываться. Это как оркестр. Но это тихая песня. А мне больше нравится хэви-метал. Люблю, когда громко.

"Вы думаете я идиот?" – сказал Клопп журналисту The Sun, не собираясь отвечать на его вопросы.

Я не хочу описывать себя. Я – нормальный ("I'm the Normal One").

Моя проблема заключается в том, что я наговорил много глупостей в прошлом, и никто не забывает этого.

Иногда я сам себя пугаю, когда потом вижу себя по телевизору.

Вы должны чувствовать поражения. Вы не можете сказать: "Мне все равно, это неважно". Это было важно, и мы проиграли, поэтому у нас не такие хорошие чувства.

Эти молодые игроки – наше будущее. Если мы будем обращаться с ними, как с коньми, то получим коней.

Все футболисты рвутся в большие клубы, в итоге уходят, а потом сталкиваются с трудностями и восклицают: "Вот чертовщина, а здесь же все по-другому!"

Хотя Майнц выступал во втором дивизионе, мы были первой немецкой командой, которая играла 4-4-2 без либеро. Мы смотрели это скучное видео 500 раз, как Сакки с участием Мальдини, Барези и Альбертини, используя палки и без мяча, учит играть в обороне. До этого мы думали, что если игроки соперника лучше, то мы должны проиграть. После этого мы поняли, что возможно всё – можно побеждать сильные команды с помощью тактики.

Никогда в жизни я не был к чему-то так хорошо подготовленным, как к профессии. Я больше доверяю своим тренерским умениям, чем себе как игроку.

Взаимоотношения с ребятами нетяжелые. В общем, я люблю футболистов, но мне лучше работается с молодыми, которые слушают, чем со старыми, которые рассказывают мне, как надо играть в футбол. Но то, что я люблю кого-то больше, чем других, зависит от того, хочет ли он чему-то научиться, а не от того, сколько ему лет.

В одной книге о мотивации я прочитал, что в Советском союзе плавчиху гипнотизировали так, что она верила, что ее преследует акула. Она действительно плыла быстрее. Проблема в том, что после первых 50 метров она быстро выпрыгивала из бассейна. Так ты не выиграешь 200-метровку. С мотивацией важно не переусердствовать.

Первое, что я сказал, когда возглавил Боруссию:

Если каждые две недели 80 тысяч человек на стадионе будут видеть скучную игру, то в будущем нам придется искать новый стадион.

С Робертом Левандовски у меня нет никаких проблем, а вот его агентов я бы к себе в команду не взял.

Чак Норрис неплохо бы смотрелся в опорной зоне Боруссии.

Они (Бавария – прим.) как китайцы в промышленности, смотрят на чужие успехи и копируют их, используя больше денег.

"Спасибо, Юрген", – прощальный перфоманс фанов Боруссии для Клоппа

На 60-летие издания Bild я позволил уговорить себя на интервью. Я дал хорошее интервью одной симпатичной репортерке и в конце сказал: "Если эту газету получают в каждой немецкой семье, то подберите, пожалуйста, заголовок, который соответствует теме разговора". А что они напечатали? "Моя задница – последнее, что меня интересует".

Гётце ушел в Бавари, потому что его хотел видеть Гвардиола. Если в этом и есть чья-то вина, то моя. Я не могу стать ниже и выучить испанский.

Услышав о трансфере Гётце, я отменил поход с женой в кино. Сказал, что не могу сейчас появляться на публике.

Как-то мне позвонил президент Баварии Ули Хёнесс и попросил о встрече. "Да, сэр. Я готов. Только сначала мне нужно спросить разрешения у мамы", – ответил я.

Моя жена написала книгу для детей. Это как "Гарри Поттер", но о футболе. Там нет никакого Гарри Поттера, который летает на той чертовой палке – просто футбол.

Юрген Клопп вместе с женой Уллой

Знаю, почему я не подошел Гамбургу. Два парня пришли ко мне домой и увидели, что я в спортивном костюме. Извините. Им нужен был солидный тренер.

У меня есть даже больше, чем я должен был получить. Семья, деньги, футбол. Никто из моих учителей, родителей не предполагал, что со мной все это случится. Моя жизнь настолько совершенна, что я вынужден расстраиваться из-за каких-то трансферов.

Работая с одними и теми же игроками долгое время, рискуешь, что когда-нибудь тебе скажут: "Мы не хотим больше слышать твой голос". Это жизнь, нужно искать новых футболистов.

Мне достаточно долго приходилось иметь дело с плохим футболом. Со своим собственным.

Когда я прихожу куда-нибудь поесть, люди смотрят на мою вилку до тех пор, пока она не исчезнет во рту.

Мне нравится Йоахим Лёв. Я пользуюсь таким же шампунем и дезодорантом, как он.

Я не из тех, кто может сказать "Мы играли ужасно", а затем спокойно пойти ужинать в ресторан.

Недавно я нащупал нужное соотношение между весельем и дисциплиной, необходимое для того, чтобы выиграть матч. Для этого мне понадобилось хорошее знание человеческой природы.

Мы плакали с Кагавой 20 минут в объятиях друг друга, когда стало ясно, что он уходит из команды.

Не обращаю внимание на то, что люди обо мне говорят. В футболе все всегда завязано вокруг результата. "Отличный парень" вчера – завтра уже "идиот", потому что его команда вдруг проиграла.

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