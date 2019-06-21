"Ліверпуль змушений розкидатися грошима", – Клопп прокоментував зміни на трансферному ринку

Головний тренер Ліверпуля прокоментував суттєве збільшення трансферної вартості футболістів та їхні зарплати.

"Коли я був в Німеччині, у Баварії була певна сума грошей, щось на зразок ста мільйонів євро. На сьогоднішньому ринку за такі гроші можна купити одного центрального захисника. Так що цієї суми сьогодні вистачить лише на одного гравця, і не вистачить навіть на зарплату!

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Ринок змінився набагато більше, ніж я очікував. Але я підтримую те, що я сказав тоді. Можливо, під час перекладу сенс загубився, але я мав на увазі: "Якщо ми досягнемо позначки, коли футбол буде тільки про гроші, а не про футбол, тоді я піду". І я досі так вважаю".

Ліверпуль – амбітний клуб, і якщо ми не будемо витрачати стільки ж, скільки інші, ми не зможемо з ними боротися. Всі розкидаються грошима, тому ми теж змушені це робити", – цитує Клоппа ZDF.

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