Ливерпуль попытается подписать полузащитника Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает Liverpool Echo.

Милан планирует подписать Мудрика – игра украинца в Лиге чемпионов заставила "россонери" вернуться к его кандидатуре

Мерсисайдцы стали уже пятым клубом из АПЛ, который хотел бы видеть украинца в своих рядах. Ранее об интересе к игроку заявляли Брентфорд, Арсенал, Эвертон и Ньюкасл.

Издание отмечает, что после ухода Садьо Мане в мюнхенскую Баварию, Мудрика можно было бы рассматривать в Ливерпуле как более прямую замену, чем Дарвин Нуньес, являющийся центральным нападающим.

Напомним, в текущем сезоне Михаил провел за "горняков" 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с "горняками" действует до конца 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

"Шахтар відверто відскочив": скільки коштує Мудрик, людина-мем зі Селтіка і докір Динамо – команда, яка викликає емоції