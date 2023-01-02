Немец уже получил вингера Коди Гакпо за 42 млн евро, а теперь хочет видеть и опорника Софьяна Амрабата, сообщает Corriere dello Sport.

Ливерпуль выбыл из борьбы за открытие ЧМ-2022

Лидер сборной Марокко очень сильно провел чемпионат мира, завоевав внимание многих грандов. Впрочем, Фиорентина надеется удержать полузащитника и даже продлить контракт, завершающийся летом 2024-го. "Фиалки" ждут по меньшей мере 50 млн евро, если кто-то из покупателей решится говорить о 26-летнем Амрабате в январе. Руководство Ливерпуля может пойти на второй дорогостоящий трансфер, чтобы поддержать Клоппа в тяжелейшей борьбе за топ-4 АПЛ.

Амрабат провел 20 матчей и не отмечался результативными действиями в первой половине клубного сезона. Хавбек марокканцев полностью отыграл все 7 поединков ЧМ-2022 и был одним из ключевых футболистов команды, сенсационно занявшей четвертое место.

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