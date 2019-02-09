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Ліверпуль розгромив Борнмут та повернувся на перше місце: 26 тур АПЛ, матчі суботи

19:01 91 Читать на русском
Ліверпуль розгромив Борнмут та повернувся на перше місце: 26 тур АПЛ, матчі суботи
Салах забив третій гол в матчі / Твіттер ФК Ліверпуль

В рамках 26 туру АПЛ Арсенал розібрався з Хаддерсфілдом, Крістал Пелас та Вест Хем не змогли виявити сильнішого, Кардіфф одержав другу поспіль перемогу, а Уотфорд переграв Евертон.

Чемпіонат Англії 2018/19, 26 тур

Крістал Пелас – Вест Хем – 1:1

Голи: Заха, 76 – Нобл, 27, (пен)

Ліверпуль – Борнмут – 3:0

Голи: Мане, 24, Вейналдум, 34, Салах, 48

Саутгемптон – Кардіфф – 1:2

Голи: Стівенс, 90+1 – Бамба, 69, Зохоре, 90+3

Уотфорд – Евертон – 1:0

Гол: Грей, 65

Хаддерсфілд – Арсенал – 1:2

Голи: Колашинац, 90+3, (аг) – Івобі, 16, Ляказетт, 44

Крістал Пелас та Вест Хем не змогли виявити сильнішого. "Молотобійці" підійшли до зустрічі в ослабленому складі через травми провідних гравців, але саме вони вийшли вперед в рахунку завдяки голу Нобла з пенальті. Однак в другому таймі Заха зрівняв рахунок, який і протримався до фінального свистка.

Крістал Пелас набрав 27 очок та піднявся на 13 місце, Вест Хем з 33 пунктами розташувався на 10 позиції.

Ліверпуль вдома розгромив Борнмут. В середині першого тайму Мане вивів "червоних" вперед, замкнувши навіс Мілнера, а через 10 хвилин Вейналдум подвоїв перевагу Ліверпуля. По перерві Салах зробив рахунок розгромним, остаточно не залишивши шансів Борнмуту на позитивний результат.

Завдяки цій перемозі Ліверпуль повернувся на перше місце з 65 очками, Борнмут з 33 пунктами залишився на 11 позиції.

Кардіфф врятував перемогу в Саутгемптона. В середині другого тайму Бамба відкрив рахунок в матчі. Здавалось, що валлійці спокійно доведуть матч до перемоги, однак Стівенс у додатковий час зрівняв рахунок. Але Зохоре встиг до фінального свистка принести перемогу Кардіффу.

Завдяки цій перемозі Кардіфф набрав 25 очок і піднявся на 15 місце, Саутгемптон з 24 пунктами залишився поруч із зоною вильоту.

Уотфорд мінімально переграв Евертон. Команди грали досить на рівних і логічним результатом була б нічия, але Уотфорду пощастило більше, єдиний гол на рахунку Грея.

Уотфорд набрав 37 пунктів і розташувався на 8 місці, Евертон залишився на сходинку нижче з 33 заліковими балами.

Арсенал досить прогнозовано обіграв Хаддерсфілд. Івобі вивів "канонірів" вперед в рахунку, а перед перервою Ляказетт подвоїв перевагу Арсенала. Матч йшов до логічного завершення і Арсенал забив ще раз в компенсований час, щоправда у власні ворота.

Завдяки цій перемозі Арсенал набрав 50 очок і наздогнав Челсі, Хаддерсфілд з 11 пунктами залишився на самому дні турнірної таблиці.

Англія26 турСелхерст Парк (Лондон)

Крістал Пелас - Вест Хем: Субота 09 лютого 2019

Крістал Пелас
Матч завершено
1 : 1
Вест Хем
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