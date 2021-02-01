Ливерпуль провалил переход лидера Марселя в последний момент
11:12 - Читати українською
Ливерпуль пытался усилить защиту в последние дни трансферного окна.
Ливерпуль и Марсель в воскресенье, 31 января, договорились о переходе Чалета-Цара, однако французская сторона в последний момент решила свернуть переговоры.
Ливерпуль нашел усиление защиты в Чемпионшипе
По информации RMC Sport, игрок даже прибыл в аэропорт на забронированный чартерный рейс, однако не вылетел. Причиной стало то, что Марсель не успел найти замену своему центрбеку.
К слову, Чалета-Цар провел 24 матча в составе провансальцев, записав в свой актив 2 гола и результативную передачу.
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