Ливерпуль и Марсель в воскресенье, 31 января, договорились о переходе Чалета-Цара, однако французская сторона в последний момент решила свернуть переговоры.

Ливерпуль нашел усиление защиты в Чемпионшипе

По информации RMC Sport, игрок даже прибыл в аэропорт на забронированный чартерный рейс, однако не вылетел. Причиной стало то, что Марсель не успел найти замену своему центрбеку.

К слову, Чалета-Цар провел 24 матча в составе провансальцев, записав в свой актив 2 гола и результативную передачу.

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