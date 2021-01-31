Чемпионы Англии начали переговоры по 25-летнему защитнику Престона Бену Дэвису.

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Трансферное окно закрывается 1 февраля, поэтому Ливерпулю следует спешить с поиском нового центрбека. Договориться по Дэвису будет нетрудно, так как контракт защитника с Престоном завершается летом, а новый подписывать он не собирается. "Непобедимые" просят за своего игрока всего 2 млн фунтов, однако на него также претендует Селтик, утверждает The Athletic.

Добавим, что Дэвис провел 19 матчей в текущем сезоне Чемпионшипа и отметился одним ассистом.

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