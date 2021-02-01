Ліверпуль та Марсель у неділю, 31 січня, домовились про перехід Чалета-Цара, проте французька сторона в останню мить вирішила згорнути переговори.

Ліверпуль знайшов підсилення захисту в Чемпіоншипі

За інформацією RMC Sport, гравець навіть прибув у аеропорт на заброньований чартерний рейс, проте не вилетів. Причиною стало те, що Марсель не встиг знайти заміну своєму центрбеку.

До слова, Чалета-Цар провів 24 матчі у складі провансальців, записавши до свого активу 2 голи та результативну передачу.

Трансферне вікно, зима-2021: дедлайн – LIVE