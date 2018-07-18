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Ливерпуль продлил контракт с лучшим бомбардиром юношеского ЧМ-2017

10:41 6 Читати українською
Ливерпуль продлил контракт с лучшим бомбардиром юношеского ЧМ-2017
Райан Брюстер / фото: официальный сайт Ливерпуля

Молодой форвард Ливерпуля Райан Брюстер поставил подпись под новым контрактом с "красными".

18-летний форвард "красных" Райан Брюстер заключил новый долгосрочный с клубом, информирует офицйиний сайт Ливерпуля.

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"Чувствую себя прекрасно. Давно хотел подписать новый контракт. Я думаю, что это правильный момент для меня и моей семьи. С нетерпением жду возвращения на поле", – рассказал Брюстер после подписания соглашения с "мерсисайдцами".
Отметим, сейчас Брюстер восстанавливается после травмы. Райан перешел в Ливерпуль в 2014 году из Челси, однако пока так и не сыграл ни одного официального матча за первую команду Ливерпуля.

Напомним, молодой англичанин стал лучшим бомбардиром юношеского чемпионата мира-2017, забив 8 мячей.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Раян Брюстер Раян Брюстер
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