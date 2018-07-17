Ливерпуль начал переговоры по Алиссон – мерсисайдцы предлагают 70 млн евро

Ливерпуль хочет приобрести голкипера Ромы Алиссон Бекера. Клуб уже начал переговоры с "волками".

Ливерпуль начал переговоры с Ромой о приобретении голкипера Ромы Алиссона Бекера, сообщает Джанлука Ди Марцио.

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"Красные" сделали предложение "волкам" в 70 миллионов евро, включая бонусы, но те хотят получить 75 миллионов евро.

Однако, обе стороны работают над тем, чтобы как можно скорее прийти к финальной согласия. Сообщается, что римляне после продажи бразильца нацелятся на голкипера ПСЖ Альфонса Ареола.