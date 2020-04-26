Ливерпуль продаст двух атакующих игроков – потери хотят компенсировать Мертенсом

Ливерпуль намерен пошуметь во время летнего трансферного окна.

Мерсисайдцы намерены летом продать нападающего Дивока Ориджи и вингера Джердана Шакири, сообщает Tuttomercatoweb.

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Взамен Ливерпуль попытается подписать форварда Наполи Дриса Мертенса. Контракт бельгийца с неаполитанцами завершается уже летом, поэтому он может достаться действующему триумфатору Лиги чемпионов бесплатно. По информации издания, Дрис также заинтересовался такой перспективой.

В нынешнем сезоне Серии А 32-летний Мартинес провел 21 матч, в которых отметился 6-ю голами и 5-ю ассистами.

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