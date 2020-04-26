toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Ливерпуль продаст двух атакующих игроков – потери хотят компенсировать Мертенсом

00:15 29 Читати українською
Ливерпуль продаст двух атакующих игроков – потери хотят компенсировать Мертенсом
Дрис Мертенс / Фото Instagram

Ливерпуль намерен пошуметь во время летнего трансферного окна.

Мерсисайдцы намерены летом продать нападающего Дивока Ориджи и вингера Джердана Шакири, сообщает Tuttomercatoweb.

Ливерпуль готовится к потере Мане – форварду нашли замену в Италии

Взамен Ливерпуль попытается подписать форварда Наполи Дриса Мертенса. Контракт бельгийца с неаполитанцами завершается уже летом, поэтому он может достаться действующему триумфатору Лиги чемпионов бесплатно. По информации издания, Дрис также заинтересовался такой перспективой.

В нынешнем сезоне Серии А 32-летний Мартинес провел 21 матч, в которых отметился 6-ю голами и 5-ю ассистами.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

blog_ava
Маркевич заверил, что не возьмет "говнюков" в свою команду
25 апреля
465
Теги
Италия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
2
мин
Брест
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук