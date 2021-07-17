Девять игроков могут быть выставлены на продажу Ливерпулем уже в это межсезонье, сообщает AS со ссылкой на The Athletic. За вырученные средства Клопп хочет приобрести хавбека и форварда.

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Футболистами, которые имеют шансы уйти, являются Натаниель Филлипс, Неко Вильямс, Шей Оджо, Лорис Кариус, Дивок Ориджи, Джердан Шакири, Тайво Авоньи, Марк Груич и Харри Уилсон. За двох последних "красные" стремятся получить не менее чем по 15 млн.

К слову, новый сезон Ливерпуль начнет 14 августа матчем против Норвича – новичка АПЛ.

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