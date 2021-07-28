Ливерпуль отпустил своего защитника в команду Кухаревича
14:35 - Читати українською
Защитник Ливерпуля Ясир Ларуки официально присоединился к французскому Труа.
Латераль перебрался в чемпионат Франции на правах свободного агента, сообщает официальный сайт Труа.
Ливерпуль имеет предложения от 4-х клубов по Шакири, который хочет попрощаться с мерсисайдцами
Контракт 20-летнего Ларуки с новым клубом рассчитан на 5 лет. Игрок начал карьеру в Гавре, после чего перебрался в Ливерпуль, где переквалифицировался из вингера в левого защитника.
Отметим, что Ларуки за 2 года провел лишь 2 поединка за основную команду мерсисайдцев в рамках Кубка Англии.
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