Латераль перебрался в чемпионат Франции на правах свободного агента, сообщает официальный сайт Труа.

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Контракт 20-летнего Ларуки с новым клубом рассчитан на 5 лет. Игрок начал карьеру в Гавре, после чего перебрался в Ливерпуль, где переквалифицировался из вингера в левого защитника.

Отметим, что Ларуки за 2 года провел лишь 2 поединка за основную команду мерсисайдцев в рамках Кубка Англии.

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