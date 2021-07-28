Латераль перебрався до чемпіонату Франції на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт Труа.

Ліверпуль має пропозиції від 4-х клубів щодо Шакірі, який хоче попрощатись з мерсисайдцями

Контракт 20-річного Ларукі з новим клубом розрахований на 5 років. Гравець розпочав кар'єру в Гаврі, після чого перебрався у Ліверпуль, де перекваліфікувався з вінгера на лівого захисника.

Відзначимо, що Ларукі за 2 роки провів лише 2 поєдинки за основну команду мерсисайдців в рамках Кубка Англії.

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