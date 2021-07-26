Джердан Шакири, который ранее заявил о желании покинуть Ливерпуль, находится на радаре сразу 4-х клубов, сообщает Goal.

Шакири заявил о желании уйти из Ливерпуля – хавбек уже выбрал приоритетный клуб

В услугах 29-летнего швейцарца заинтересованы Лацио, Наполи, Севилья и Вильярреал. Сам хавбек хотел бы перебраться именно к римскому клубу. Действующий контракт Джердана с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023-го, transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Шакири провел 14 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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