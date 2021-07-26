Ливерпуля имеет предложения от 4-х клубов по Шакири, который хочет попрощаться с мерсисайдцами
20:58 - Читати українською
Хавьбек Ливерпуля Джердан Шакири готовится к смене команды.
Джердан Шакири, который ранее заявил о желании покинуть Ливерпуль, находится на радаре сразу 4-х клубов, сообщает Goal.
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В услугах 29-летнего швейцарца заинтересованы Лацио, Наполи, Севилья и Вильярреал. Сам хавбек хотел бы перебраться именно к римскому клубу. Действующий контракт Джердана с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023-го, transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ Шакири провел 14 матчей, в которых отметился двумя ассистами.
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