Уніон Берлін підсилив воротарську позицію голкіпером Ліверпуля Лорісом Каріусом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Лоріс захищатиме кольори столичної команди на правах оренди, співпраця розрахована на рік. Минулий сезон 27-річний німець провів у таборі Бешикташа, де зіграв 25 матчів у турецькому чемпіонаті та пропустив 28 голів.

Нагадаємо, Каріус "прославився" після фіналу Ліги чемпіонів 2017/18, коли після двох фейлів позбавив Ліверпуль золотих медалей турніру, подарувавши перемогу Реалу.

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