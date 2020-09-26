Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард признался, кто будет защищать ворота "синих" в ближайшем матче АПЛ против Вест Бромвича.

"Я пока не разговаривал с Кепой, не видел его, но поговорю с ним и Кабальеро в течение следующих 24 часов. Открыто общаюсь с ними обоими.

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У них есть определенный союз на тренировочной площадке из-за характера совместной работы. Сейчас там хорошая конкуренция, и именно так мы будем двигаться вперед.

Станет ли Мэнди в ворота в матче с Вест Бромвичем? Нет. У него была неделя без тренировок. Он прилетел лишь в четверг", – цитирует Лемпада издание Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Аррисабалага может покинуть Челси – лондонцы согласились отдать Кепу в аренду, поскольку рассматривают основным голкипером Эдуара Мэнди, которого приобрели накануне.

Напомним, Кепа перешел в Челси летом 2018 года за 80 млн евро из мадридского Атлетико. В сезоне-2019/20 испанец допускал большое количество ошибок, поэтому потерял место в основном составе. В 95 матчах за "синих" он пропустил 109 мячей. У Аррисабалаги самый низкий процент сейвов в истории английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне он провел 2 матча, в которых пропустил 3 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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