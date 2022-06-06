Чемпион Германии предложил Ливерпулю 25 млн фунтов – 21 сразу и 4 бонуса, которые зависят, в частности, от победы Баварии в Лиге чемпионов. Мерсисайдцев такой вариант не устроил, сообщает The Times.

Ливерпуль нашел замену Мане в Челси

В Ливерпуле считают, что 30-летний Мане стоит значительно дороже, даже с учетом того, что летом 2023 года сенегалец станет свободным агентом и заявил о желании покинуть клуб уже этим летом. Соответственно, если Бавария хочет подписать нападающего, то должна повысить ставки.

Напомним, Садио Мане выступает за команду Юргена Клоппа с 2016 года, перейдя из Саутгемптона за 41 млн евро. В сезоне 2021/22 сыграл 51 матч, забил 23 гола. С мерсисайдцами форвард трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл, а также стал чемпионом Англии.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж