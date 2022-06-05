Мерсисайдцы приступили к поиску замены Садио Мане, который открыто заявил о желании покинуть клуб и уже согласовал контракт с Баварией. В поле зрения Ливерпуля попал 23-летний атакующий полузащитник Челси Кристиан Пулишич. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в Twitter.

Мане публично заявил о желании покинуть Ливерпуль

Американец, как и в свое время Юрген Клопп, ранее защищал цвета Боруссии Дортмунд – правда, дебютировал за первую команду уже после ухода немца. Несколько лет назад Клопп одобрительно отзывался об игре Пулишича и клуб даже проявлял определенный интерес, но в итоге хавбек перебрался из Дортмунда в Лондон.

В сезоне 2021/22 американец сыграл 38 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов. В январе 2019-го Челси заплатил за него 64 млн евро. Контракт рассчитан еще на 2 сезона.

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