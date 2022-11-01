Попри непереконливі виступи команди в сезоні 2022/23, Ліверпуль, як і раніше довіряє Юргену Клоппу. Ба більше, керівництво клубу готує Клоппу кадрове підсилення складу.

Влітку Ліверпуль планує здійснити кілька гучних трансферів, а взимку пріоритетом "червоних" є підписання гравця на позицію центрального півзахисника. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у Twitter.

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Сам тренер теж не збирається йти у відставку та налаштований виправити скрутне турнірне становище. На питання про свій можливий відхід Юрген відповів наступне: "Я не втомився. Викладуся на 100%, щоб виправити ситуацію. Моя робота полягає в тому, щоб бути тут не лише в добрі часи, а й виходити з чорної смуги", – цитує Клоппа Sky Sports.

У сезоні 2022/23 Ліверпуль вже оформив вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, а от у чемпіонаті справи "червоних" йдуть відверто невдало. У 12-ти матчах АПЛ підопічні Клоппа зазнали 4-х поразок і виграли лише 4 матчі. Як наслідок, Ліверпуль набрав 16 очок та посідає 9 місце, відстаючи від лідера на 15 пунктів, а від зони ЛЧ – на 8.

Нагадаємо, Клопп очолив Ліверпуль у жовтні 2015-го. Із мерсисайдцями тренер став чемпіоном АПЛ, а також виграв Лігу чемпіонів 2018/19. Ще двічі "червоні" програли у фіналі ЛЧ (обидва рази – Реалу).

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