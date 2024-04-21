Фейенорд одержал победу над Неймегеном в финале Кубка Нидерландов. Результат и обзор игры - в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Нидерландов, финал

Фейенорд – Неймеген – 1:0

Гол: Пайшан, 59

Удаление: Минтех, 72 (Фейенорд)

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Фейенорд в тяжелом матче одержал победу над Неймегеном в финале Кубка Нидерландов. Команда Арне Слота доминировала, имея преимущество во владении, но не смогла забить. Гол удалось организовать лишь после перерыва. Отличился на 59 минуте Пайшан. Стоит заметить, что Фейенорд в 14 раз выиграл национальный кубок в своей истории. Последний раз они побеждали в турнире в 2018 году.

Напомним, что нынешний тренер Шахтера Марино Пушич был ассистентом Арне Слова в роттердамской команде.

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