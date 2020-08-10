Ливерпуль хочет подписать лидера защиты Челси

Ливерпуль считает, что Рюдигер способен улучшить конкуренцию в центре защиты, поэтому готов организовать переезд футболиста на Энфилд, сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

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По информации издания, в трансфере 27-летнего немца заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. В свою очередь, руководство "синих" готово отпустить игрока, если получит за него достойную компенсацию.

Напомним, Рюдигер перешел в Челси в июле 2017 года из итальянской Ромы за 35 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей за лондонский клуб, в которых он забил два гола. Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2022.

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