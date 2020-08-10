Ліверпуль оголосив про трансфер першого літнього новачка

Грецький захисник Константінос Цімікас перейшов з Олімпіакоса в Ліверпуль, з яким підписав довгостроковий контракт. Про деталі угоди офіційний сайт "червоних" не повідомляє.

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"Я дуже щасливий і пишаюся бути тут. Для мене Ліверпуль – найбільший клуб у світі. Для мене велика честь бути тут. АПЛ мені дуже подобається. Я дивився матчі по телевізору, і коли я був дитиною, завжди мріяв приїхати і зіграти в цій лізі", – сказав Цімікас.

Додамо, що у минулому сезоні 24-річний футболіст зіграв за Олімпіакос 46 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 7 результативних передач, голів не забивав.

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